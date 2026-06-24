Число состоящих на учете наркозависимых в Атырау достигло 533 человек

В Атырауской области на учете по поводу наркотической зависимости состоят 533 человека. За первые пять месяцев текущего года под наблюдение специалистов были взяты 138 жителей, чье здоровье пострадало в результате употребления психоактивных веществ, передает корреспондент Kazinform.

По словам руководителя Атырауского областного центра психического здоровья Елдоса Кыдырсихова, в регионе под наблюдением специалистов в связи с употреблением психоактивных веществ находятся около 2500 человек, из них 1953 человека состоят на учете из-за алкогольной зависимости, а 533 — из-за употребления наркотиков.

— За первые пять месяцев текущего года под наблюдение специалистов были взяты 138 человек, здоровью которых был причинен вред вследствие употребления психоактивных веществ, из них 31 человек поставлен на учет в связи с употреблением наркотических средств. Работа по профилактике наркомании, ее раннему выявлению и лечению ведется на постоянной основе, — сказал Елдос Кыдырсихов.

По информации руководителя областного центра психического здоровья, медико-социальная помощь оказывается через семь районных кабинетов психического здоровья, а также первичные центры психического здоровья, работающие при шести поликлиниках Атырау.

В областном центре психического здоровья функционируют 56 койко-мест для наркологических пациентов. Кроме того, реализуется программа поддерживающей терапии опиоидными агонистами для граждан, употребляющих инъекционные наркотики. На сегодняшний день в программе участвуют восемь пациентов.

По словам Елдоса Кыдырсихова, также проводится работа по социальной адаптации граждан, страдающих зависимостью. В текущем году при содействии центра двум пациентам восстановили удостоверения личности, еще два человека были направлены в центр ресоциализации.