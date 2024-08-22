Число смертей от наркотиков растет в Шотландии

В Шотландии наблюдается рост числа смертей, связанных с наркотиками, согласно новым данным Национального реестра Шотландии, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2023 году в результате злоупотребления наркотиками погибло в общей сложности 1172 человека. Это означает увеличение на 121 смертельный случай или на 12%, по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на увеличение, это по-прежнему второй по величине показатель смертности от наркотиков с 2017 года, а в 2022 году был зафиксирован самый низкий показатель — 1051 смертельный случай. Пик пришелся на 2020 год, когда 1339 человек умерли из-за злоупотребления наркотиками.

В Шотландии по-прежнему самый высокий уровень смертности от наркотиков в Европе — 277 смертей на миллион человек в возрасте от 15 до 64 лет. Этот показатель почти в три раза выше, чем в Ирландии, следующей наиболее пострадавшей стране.

В ответ на продолжающийся кризис Шотландия в прошлом году одобрила планы по созданию первого в Великобритании центра по безопасному потреблению наркотиков, который должен открыться 21 октября в медицинском центре на Хантер-стрит в Глазго. Эта пилотная программа, поддерживаемая правительством Шотландии, направлена на снижение вреда, позволяя потребителям употреблять свои лекарства под наблюдением квалифицированных медицинских работников.

Министр здравоохранения Шотландии Нил Грей признал вызывающий глубокую обеспокоенность рост числа смертей, связанных с наркотиками, и подчеркнул приверженность правительства преодолению кризиса.

Правительство Шотландии реализует Национальную программу по борьбе с наркотиками стоимостью 250 миллионов фунтов стерлингов, которая включает в себя открытие более безопасных центров для потребления наркотиков, улучшение доступа к стационарной реабилитации и внедрение стандартов медикаментозного лечения для более быстрого предоставления поддержки и лечения.

Грей также обратил внимание на растущую угрозу, исходящую от сверхсильных синтетических опиоидов, которые способствуют увеличению поставок токсичных и непредсказуемых наркотиков в Шотландию. Он подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс, будут активизированы усилия по борьбе с этим обостряющимся кризисом.

Как сообщалось, за 10 лет в Казахстане ликвидировали более 230 тонн конопли, марихуаны и гашиша.