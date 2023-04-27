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Число смертей от COVID-19 уменьшилось на 95 % - ВОЗ

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Апреля 2023, 08:10
Число смертей от COVID-19 уменьшилось на 95 % - ВОЗ Фото: news.un.org

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в среду сообщил о том, что с начала этого года число зарегистрированных смертей от коронавируса уменьшилось на 95 процентов. При этом он предупредил, что вирус продолжает представлять опасность и уносить жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

«Мы крайне воодушевлены поступательным снижением зарегистрированных смертей от COVID-19. Но, как показывает появление нового варианта XBB.1.16, вирус все еще меняется и все еще способен вызывать новые волны заболеваний и смертей», – подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он выразил надежду на то, что в этом году ВОЗ все же объявит о прекращении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение из-за COVID-19.

«Однако этот вирус никуда не денется, и всем странам необходимо будет научиться справляться с ним наряду с другими инфекционными заболеваниями», – сказал Генеральный директор ВОЗ.


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