Число смертей от COVID-19 уменьшилось на 95 % - ВОЗ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в среду сообщил о том, что с начала этого года число зарегистрированных смертей от коронавируса уменьшилось на 95 процентов. При этом он предупредил, что вирус продолжает представлять опасность и уносить жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

«Мы крайне воодушевлены поступательным снижением зарегистрированных смертей от COVID-19. Но, как показывает появление нового варианта XBB.1.16, вирус все еще меняется и все еще способен вызывать новые волны заболеваний и смертей», – подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он выразил надежду на то, что в этом году ВОЗ все же объявит о прекращении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение из-за COVID-19.

«Однако этот вирус никуда не денется, и всем странам необходимо будет научиться справляться с ним наряду с другими инфекционными заболеваниями», – сказал Генеральный директор ВОЗ.