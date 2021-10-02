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Число смертей из-за COVID-19 в США превысило 700 тысяч

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Октября 2021, 11:32
Число смертей из-за COVID-19 в США превысило 700 тысяч

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число жителей США, умерших от последствий коронавирусной инфекции, превысило 700 тыс. человек. Такие данные приводит в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего в стране на данный момент зафиксировано 43 615 149 эпизодов инфицирования коронавирусом, число смертельных случаев составляет 700 258.

В сентябре в Соединенных Штатах выявляли в среднем около 120 тыс. заразившихся в сутки, что является самым высоким показателем в мире.

США являются лидером по числу зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Второе место в мире по числу заболевших принадлежит Индии, где выявлено 33 766 707 случаев заражения. На третьем месте Бразилия, где отмечен 21 445 651 случай инфицирования.


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