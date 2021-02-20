Число смертельных исходов от коронавируса в Украине превысило 25 тысяч

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - В Украине за минувшие сутки, 19 февраля, зафиксировали 6295 новых случаев COVID-19. Летальных случаев – 73, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство Украины «Укринформ».

Как передает Укринформ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«6 295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника», - отметил он.

По информации министра, за минувшие сутки госпитализированы 2 225 человек, произошло 73 летальных случая, выздоровели 4 539 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1 299 967 человек, выписаны 1 144 516 человек; летальных исходов - 25 045.