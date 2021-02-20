РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:30, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Число смертельных исходов от коронавируса в Украине превысило 25 тысяч

    None
    None
    КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - В Украине за минувшие сутки, 19 февраля, зафиксировали 6295 новых случаев COVID-19. Летальных случаев – 73, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство Украины «Укринформ».

    Как передает Укринформ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

    «6 295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника», - отметил он.

    По информации министра, за минувшие сутки госпитализированы 2 225 человек, произошло 73 летальных случая, выздоровели 4 539 человек.

    За все время пандемии в Украине заболели 1 299 967 человек, выписаны 1 144 516 человек; летальных исходов - 25 045.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Украина Общество Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!