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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

15 Марта 2020 20:11
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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 59 до 63 за последние сутки, четверо новых заболевших в последние две недели посещали европейские страны с неблагополучной вирусной обстановкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: три - в Московской области, один - в Тюменской области. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели», - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По предоставленной штабом информации, заболевшие посетили Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.

Круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории России, согласно сообщению штаба, определен. «Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», - добавили представители штаба.

По данным оперативного штаба, из 63 случаев в Российской Федерации на сегодняшний день коронавирусная инфекция зарегистрирована у 60 граждан России, у двух граждан КНР и одного гражданина Италии. Двое граждан КНР и один гражданин России, а также россияне, эвакуированные из Японии с борта круизного лайнера Diamond Princess, были выписаны по выздоровлению.


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Ключевые слова: Россия, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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