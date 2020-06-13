Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 706, общее количество заразившихся достигло 520 129 человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным, суточный рост составил 1,7% против 1,8% днем ранее.
Число выписанных за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 271, общее количество выздоровевших достигло 274 641. Согласно данным штаба, выздоровевшие составляют уже почти 53% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.
За сутки в России было зарегистрировано 114 летальных исходов из-за коронавируса, всего от инфекции умерли 6 829 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.
- Кондитерскую фабрику «Рахат» закрыли на карантин в Алматы
- В Алматы закрыли Зеленый базар: 20 сотрудников администрации рынка заразились коронавирусом
- Карантин в Восточно-Казахстанской области продлен до 1 июля
- Предприниматели Семея поддержали ограничительные меры из-за вспышки коронавируса
- Подробности о 32 новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области
- Кому нужно носить маски, рассказал глава Минздрава
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана