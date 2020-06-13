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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч

13 Июня 2020 16:02
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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 706, общее количество заразившихся достигло 520 129 человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Согласно данным, суточный рост составил 1,7% против 1,8% днем ранее.

Число выписанных за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 271, общее количество выздоровевших достигло 274 641. Согласно данным штаба, выздоровевшие составляют уже почти 53% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

За сутки в России было зарегистрировано 114 летальных исходов из-за коронавируса, всего от инфекции умерли 6 829 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.


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#Здравоохранение   #Россия   #Общество   #Коронавирус  
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