12 Мая 2022 13:24

Число случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 12% за неделю

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Более 3,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю и более 12 тыс. умерли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Число случаев заражения сократилось на 12% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов - на 25%», - говорится в сообщении ВОЗ.

Как отмечается в еженедельном бюллетене организации, «число новых случаев COVID-19 и смертей снижается с конца марта». Со 2 по 8 мая по сравнению с предыдущей неделей это снижение составило 12% и 25% соответственно: в ВОЗ поступили сообщения о заражении 3 546 069 человек и о 12 025 летальных исходах.

«Наиболее значительное уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (25 апреля - 1 мая) зарегистрировано в Юго-Восточной Азии (- 29%), Восточном Средиземноморье (- 28%) и Европе (- 26%). Вместе с тем рост заболеваемости отмечен в Америке (+ 14%) и Африке (+ 12%). Снижение смертности зафиксировано в Юго-Восточной Азии (на 70%), Западно-Тихоокеанском регионе (- 32%), Восточном Средиземноморье (- 26%) и Европе (-24%). Число летальных исходов выросло в Африке (+ 84%) и Америке (+ 3%).

США сообщили о самом большом числе инфицированных за неделю - 451 414. Далее следуют Австралия (431 410), Германия (427 044), Италия (304 573) и Республика Корея (268 749). В США зарегистрировано больше всего умерших за неделю - 2 652. Далее следуют Россия (915), Италия (910), Франция (732) и Бразилия (681)», - сообщили в ВОЗ.

По данным ВОЗ, доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, остается «омикрон».

В ВОЗ поступили сообщения о 516 476 402 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и 6 256 023 умерших. За сутки число инфицированных выросло на 675 952, летальных исходов - на 1 623.