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    20:51, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Число случаев заражения COVID-19 в Японии увеличилось впервые за два месяца

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    ТОКИО. KYODO NEWS – КАЗИНФОРМ – Согласно данным Министерства здравоохранения, собранным в четверг, число еженедельных случаев заболевания COVID-19 в Японии выросло впервые примерно за два месяца, при этом рост зарегистрирован во всех 47 префектурах, кроме Окинавы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

    По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, общее количество новых случаев заражения за семь дней до среды выросло на 35 % по сравнению с предыдущей неделей.

    В тот же день в Токио было зарегистрировано 3 тыс. 489 ежедневных случаев заболевания коронавирусом, что превышает семидневный скользящий средний показатель в столице, составляющий 3277,4 в день, при этом возрастают опасения, что страна может вступить в восьмую волну инфекций.





    Фото: english.kyodonews.net

    Теги:
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