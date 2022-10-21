Число случаев заражения COVID-19 в Японии увеличилось впервые за два месяца

ТОКИО. KYODO NEWS – КАЗИНФОРМ – Согласно данным Министерства здравоохранения, собранным в четверг, число еженедельных случаев заболевания COVID-19 в Японии выросло впервые примерно за два месяца, при этом рост зарегистрирован во всех 47 префектурах, кроме Окинавы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, общее количество новых случаев заражения за семь дней до среды выросло на 35 % по сравнению с предыдущей неделей.

В тот же день в Токио было зарегистрировано 3 тыс. 489 ежедневных случаев заболевания коронавирусом, что превышает семидневный скользящий средний показатель в столице, составляющий 3277,4 в день, при этом возрастают опасения, что страна может вступить в восьмую волну инфекций.













Фото: english.kyodonews.net