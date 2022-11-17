Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 632 953 782 - ВОЗ

17 Ноября 2022, 11:12

17 Ноября 2022, 11:12

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 632 953 782 - ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 632 953 782. Об этом свидетельствуют последние данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ».

16 ноября по состоянию на 18:45 по центральноевропейскому времени, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 216738 и достигло 632953782. Совокупное количество жертв пандемии возросло на 584 и составило 6593715 человек.