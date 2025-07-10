Число случаев заболевания корью в США достигло рекордного уровня

Этот год стал худшим по заболеваемости корью в США с 1992 года, когда было подтверждено 2126 случаев. Вирус был официально ликвидирован в стране в 2000 году. Благодаря высокому уровню вакцинации удалось практически полностью остановить его распространение.

«Риск заболевания корью выше в населённых пунктах США с низким уровнем вакцинации в районах с активными вспышками кори или имеющих тесную социальную и/или географическую связь с районами с активными вспышками кори», — говорится в заявлении Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Случаи заболевания подтверждены в 38 штатах. Наибольшая доля заражения в этом году связана со вспышкой в ​​Техасе, которая привела к гибели двух детей. В штате зарегистрировано более 750 случаев.

Вспышка заболевания в Техасе первоначально была сосредоточена в сельской общине с низким уровнем вакцинации. Представители органов здравоохранения штата и местного самоуправления заявили, что первым умершим пациентом был невакцинированный ребенок школьного возраста, затем подтвердилась смерть невакцинированной восьмилетней девочки. Ни у одного из детей не было сопутствующих заболеваний.

Ранее мы писали, что в США число заболевших и умерших от кори в 2025 году превысило показатели предыдущих лет.