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Число случаев заболевания коронавирусом в России выросло до 147

18 Марта 2020 18:07
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Число случаев заболевания коронавирусом в России выросло до 147

МОСКВА. ТАСС –КАЗИНФОРМ - Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки со 114 до 147. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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В Москве находится 31 инфицированный человек, по одному инфицированному человеку - в Томской и Новосибирской областях, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай - в Москве, один - в Томской области, один - в Новосибирской области», - сообщили в штабе, отметив, что все случаи являются завозными.


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Ключевые слова: Россия, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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