27 Июня 2022 21:40

Число случаев туберкулеза среди детей увеличилось в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Врачи Карагандинской области отмечают рост заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков. По мнению специалистов, причиной этому является отказ родителей от вакцинации БЦЖ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За пять месяцев этого года в Карагандинской области отмечается рост заболеваемости туберкулезом среди детей на 28,6 %, среди подростков на 37,5 %: зарегистрировано семь случаев, показатель на 100 тыс. детского населения составил 2,1; среди подростков зафиксировано восемь случаев, показатель заболеваемости – 14,6.

«К сожалению, в последнее время участились отказы родителей, которые несут ответственность за здоровье своих детей, от вакцинации и ревакцинации БЦЖ. Из числа родившихся детей не привито 656, удельный показатель не охваченных вакцинацией в родильных домах составил 8,6 %, из них по причинам временного медицинского отвода – 4,5 % (346 случаев), отказа от вакцинации – 4,0 % (302 случая), по другим причинам – 0,6 % (восемь случаев). Недостаточный охват новорожденных прививками против туберкулеза вызван низкой осведомленностью о вакцинации и профилактике этой болезни среди будущих матерей», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.

Согласно рекомендациям ВОЗ в странах с высоким бременем туберкулеза все дети грудного возраста должны получить одну дозу вакцины БЦЖ – как можно раньше после рождения. За отчетный период в Карагандинской области родилось 7 тыс. 624 ребенка. Против туберкулеза в родильных домах и родильных отделениях привито 6 тыс. 968 детей (91,4 %) – это число ниже рекомендованного ВОЗ (не менее 95 %) и ниже республиканского показателя (93,2 %).

«Основная мера профилактики туберкулеза у детей – вакцинация БЦЖ, которую проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые четыре дня жизни ребенка. Прививка БЦЖ нужна и очень важна для профилактики этого заболевания у детей. Она не защищает от заражения возбудителем туберкулеза, но предотвращает переход скрытой инфекции в явную болезнь, предупреждая развитие острых и генерализованных форм туберкулеза», - добавили специалисты департамента.

Туберкулез остается одной из самых распространенных инфекций в мире: на планете им инфицирован каждый третий человек. Высокая распространенность заболеваемости туберкулезом среди населения способствует росту уровня инфицирования детей. Они в силу возраста в большей степени подвержены этой болезни, чем взрослые.