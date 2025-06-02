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    07:29, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Число случаев COVID-19 в Индии выросло более чем в десять раз

    Рост случаев COVID-19, общее число которых достигло 3 395, зафиксирован в Индии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Three Kazakhstani Olympic medalists and two coaches diagnosed with COVID
    Фото: freepik

    По данным газеты Business Standard, наибольшее число заболевших отмечено в штатах Керала (1 336) и Махараштра (467), а также в национальном столичном регионе Дели - 375. За последние сутки зарегистрированы четыре случая смерти, связанных с COVID-19, - в Керале, в Карнатаке, Уттар-Прадеше и Дели.

    Также сообщается о росте числа заражений в штатах Гуджарат, Западная Бенгалия, Тамилнад.

    Как напомнило издание, на прошлой неделе число случаев COVID-19 в стране составляло 257. Таким образом, за 10 дней этот показатель увеличился более чем в 10 раз.

    По данным Минздрава страны, большинство новых случаев заражения протекает в легкой форме. Тем не менее власти призвали граждан сохранять бдительность и меры предосторожности - носить маски в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и поддерживать гигиену рук и помещений.

    Теги:
    Коронавирус в мире Индия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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