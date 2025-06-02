Число случаев COVID-19 в Индии выросло более чем в десять раз

По данным газеты Business Standard, наибольшее число заболевших отмечено в штатах Керала (1 336) и Махараштра (467), а также в национальном столичном регионе Дели - 375. За последние сутки зарегистрированы четыре случая смерти, связанных с COVID-19, - в Керале, в Карнатаке, Уттар-Прадеше и Дели.

Также сообщается о росте числа заражений в штатах Гуджарат, Западная Бенгалия, Тамилнад.

Как напомнило издание, на прошлой неделе число случаев COVID-19 в стране составляло 257. Таким образом, за 10 дней этот показатель увеличился более чем в 10 раз.

По данным Минздрава страны, большинство новых случаев заражения протекает в легкой форме. Тем не менее власти призвали граждан сохранять бдительность и меры предосторожности - носить маски в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и поддерживать гигиену рук и помещений.