7 Июля 2022 21:47

Число случаев COVID-19 и оспы обезьян растет в мире

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - За последние две недели число новых случаев COVID-19 выросло на тридцать процентов. Рост наблюдается в четырех из шести регионов ВОЗ. Об этом сообщил глава ВОЗ, выступая в среду на брифинге в Женеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

По его словам, ситуация с оспой обезьян также вызывает беспокойство. Эксперты ВОЗ соберутся 18 июля, чтобы оценить степень угрозы.

Подвиды омикрона

В Европе и странах американского континента новая волна заражений COVID-19 обусловлена распространением крайне заразных подвидов омикрона – BA.4 и BA.5. В Индии выявлен новый подвид этого штамма, который отслеживают специалисты Всемирной организации здравоохранения.

По словам главы ВОЗ д-ра Тедроса Гебрейесуса, ситуацию осложняет несколько факторов. Прежде всего, во многих странах резко сократилось число лабораторных исследований, поэтому общую картину оценить достаточно сложно.

Доступность лечения

Во-вторых, как отметил д-р Тедрос, новые «перспективные» антивирусные препараты все еще малодоступны в странах с низким и средним уровнем дохода, а это значит, что люди, которые нуждаются в такой поддержке, не могут получить ее.

В-третьих, со временем защита, которую предоставляет вакцина, снижается, хотя прививка все равно предотвращает тяжелое течение и смерть от COVID-19.

«В этой ситуации возрастает важность бустерных доз, особенно для защиты людей из группы риска», – считает д-р Тедрос.

Затяжной COVID-19

В-четвертых, по его словам, с каждым новым случаем инфицирования растет число людей, страдающих затяжным COVID-19 и постковидным состоянием.

«Прежде всего нагрузка ложится на плечи самих пациентов и их семей, однако часть ее несут и системы здравоохранения, экономики и общество в целом», – добавил глава ВОЗ.

По его словам, эти вызовы требуют срочных ответных действий на глобальном, национальном и местном уровнях.

В ВОЗ рекомендуют активнее предлагать бустерные дозы людям из группы риска, в том числе пожилым, людям с отягощенным анамнезом и медработникам, а также обеспечить всеобщий доступ к важным антивирусным препаратам.

Переговоры с компанией Pfizer

ВОЗ работает с Глобальным фондом и ЮНИСЕФ, чтобы разработать механизм по распределению препаратов. 20 стран получат таблетки Молнупиравира, еще 43 страны изъявили интерес к закупкам Ритонавира (Paxlovid). Однако переговоры с компанией Pfizer по поводу цен еще не завершены.

«Это задерживает поставки, и некоторые страны решили в этом случае дожидаться непатентованных вариантов препарата, а они появятся не раньше начала следующего года. Такая задержка будет стоит жизней», – предупредил д-р Тедрос.

Он призвал компанию Pfizer сотрудничать с агентствами ООН и странами, чтобы обеспечить в более короткие сроки всеобщий доступ к лечению от COVID-19.

Проявлять осторожность

В заключение глава ВОЗ рекомендовал всем жителям планеты помнить о том, что пандемия не закончилась, и прибегать к уже проверенным средствам, чтобы защитить себя и близких от болезни. Например, надевать маску в закрытом помещении и изолироваться в случае появления симптомов.

В ВОЗ также призывают ускорить научные исследования по разработке вакцин нового поколения, а также усовершенствованию методов выявления и лечения коронавирусной инфекции

Оспа обезьян

«Что касается оспы обезьян, то масштабы распространения инфекции по-прежнему вызывают обеспокоенность, – отметил д-р Тедрос. – Уже зарегистрировано шесть тысяч случаев в 58 странах мира».

Выявлять инфекцию по-прежнему сложно, поэтому, скорее всего, случаев заражения гораздо больше. Эпицентр вспышки находится в Европе, где фиксируется до 80 % новых случаев.

В Африке оспа обезьян продолжает распространяться в странах, где ее раньше не было. Напомним, что 23 июня Чрезвычайный комитет отказался назвать вспышку оспы обезьян «чрезвычайной ситуацией международного значения». Глава ВОЗ сообщил, что намерен вновь собрать комитет 18 июля, а «может и раньше, если потребуется».

ВОЗ работает со странами, чтобы увеличить объемы производства вакцины, которая на сегодня является дефицитом. Кроме того, прилагаются усилия, чтобы защитить представителей ЛГБТИК-сообщества от стигматизации, а также повысить их осведомленность о вирусе.