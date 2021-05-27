Число скончавшихся от коронавируса в Украине превысило 50 тысяч

КИЕВ. УКРИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - В Украине за прошлые сутки, 26 мая, зафиксировали 3 509 новых случаев COVID-19, летальных случаев – 183, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Укринформ».

«27 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 193 ребенка и 82 медработника», — отмечается в сообщении в Telegram Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что за прошлые сутки были госпитализированы 1 402 человека, летальных случаев - 183; выздоровели 16 867 человек.

Согласно данным Минздрава, всего с начала кампании по вакцинации проведено 1 099 713 прививок. Вакцинирован 992 191 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 193 367 человек; выздоровели 2 006 918 человек; летальных случаев - 50 067.