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    17:47, 27 Май 2021 | GMT +6

    Число скончавшихся от коронавируса в Украине превысило 50 тысяч

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    КИЕВ. УКРИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - В Украине за прошлые сутки, 26 мая, зафиксировали 3 509 новых случаев COVID-19, летальных случаев – 183, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Укринформ».

    «27 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 193 ребенка и 82 медработника», — отмечается в сообщении в Telegram Министерство здравоохранения страны.

    Отмечается, что за прошлые сутки были госпитализированы 1 402 человека, летальных случаев - 183; выздоровели 16 867 человек.

    Согласно данным Минздрава, всего с начала кампании по вакцинации проведено 1 099 713 прививок. Вакцинирован 992 191 человек.

    За все время пандемии в Украине заболело 2 193 367 человек; выздоровели 2 006 918 человек; летальных случаев - 50 067.


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