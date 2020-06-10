Число сайгаков в Казахстане увеличилось на 55% - Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число сайгаков в Казахстане увеличилось на 55%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отрасли животного мира ежегодно наблюдается увеличение численности редких копытных животных и сайгаков. Так, популяция сайгаков достигла 334 тысяч, а рост составил 55%. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить эту динамику», - подчеркнул министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев в ходе онлайн-отчетной встречи на площадке СЦК.

Также, по словам главы Минэкологии, по поручению Президента планируется повысить статус инспекторов.

«Однако стоит признать факты браконьерства. Глава государства придает особое значение вопросу по борьбе с браконьерством. Министерством экологии совместно с МВД, Генеральной прокуратурой в 2019 году внесены поправки в действующее уголовное законодательство по усилению ответственности за браконьерство», - отметил министр.

Напомним, в ходе отчетной встречи Магзум Мирзагалиев высказался о создании отдельного законопроекта по вопросам защиты животных.