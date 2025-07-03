Число роботов на складах Amazon приближается к численности работников

Примерно 75% глобальных доставок торговой корпорации в той или иной степени осуществляются с помощью робототехники, а среднее число сотрудников Amazon на одно предприятие в прошлом году составило около 670 человек, что является самым низким показателем за последние 16 лет.

В прошлом месяце генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил, что ожидает сокращение штата компании в течение следующих нескольких лет из-за развития искусственного интеллекта (ИИ).

Компания Amazon Robotics с 2012 года внедрила девять видов роботов на всех своих предприятиях, которые сортируют, поднимают и переносят посылки с помощью датчиков, камер и машинных процессов.

Фото: aboutamazon.com

Роботизированная система «Amazon Sequoia» использует ИИ, робототехнику и системы компьютерного зрения для определения и хранения инвентаря, освобождения места на складе и транспортировки товаров на рабочее место сотрудникам.

«Hercules» доставляет контейнеры с товарами. Самостоятельно принимает решения о том, как двигаться, но получает общее направление от централизованного программного обеспечения. Робот использует направленную вперед 3D-камеру, чтобы различать людей, роботов и другие объекты на своем пути, чтобы принимать более безопасные решения.

Фото: aboutamazon.com

«Titan» в отличии от «Hercules» может поднимать в два раза больше грузов и ориентирован на более крупные и громоздкие товары, такие как мелкая бытовая техника.

«Vulcan» — первый робот Amazon с осязанием, робот может подбирать и останавливать предметы, создавая более безопасную и легкую работу для людей.

Фото: aboutamazon.com

Система «Sparrow» является также роботизированной рукой для перекладывания товаров из одного контейнера в другой, чтобы отправить их сотрудникам перед упаковкой.

Фото: aboutamazon.com

Машина по автоматической упаковке использует датчики для измерения размеров заказа и правильной упаковки.

«Robin» был первой роботизированной рукой, созданной для сортировки посылок перед тем, как они будут доставлены для размещения на грузовике.

«Cardinal» также представляет собой роботизированную руку, которая использует передовой искусственный интеллект и компьютерное зрение, чтобы быстро отбирать одну упаковку из стопки товаров с помощью всасывающего устройства.

Фото: aboutamazon.com

«Proteus» — первый полностью автономный мобильный робот Amazon, который может свободно перемещаться по площадке, используя датчики. Он работает вместе с «Cardinal». Другие мобильные роботы, такие как «Titan» и «Hercules», ограничены зонами и считывают штрихкоды, наклеенные на полу в качестве навигационных координат.

Ранее сообщалось, что умные машины применяются в казахстанских ЦОНах, на железной дороге, в больницах, почтовых отделениях и даже в ресторанах.