Число ревакцинированных от COVID-19 назвали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Более 11 тысяч жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в области ревакцинацией охвачено 11 123 человека. Общее число лиц, подлежащих ревакцинации, составляет 50 тысяч.

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе продолжается информационно-разъяснительная работа о важности вакцинации и ревакцинации. Как пояснили в пресс-службе управления здравоохранения, бустерный компонент вакцины от коронавирусной инфекции можно получить в любом из прививочных пунктов региона. Как сообщалось ранее, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 139 человек. Из них 110 случаев подтверждено в городе Атырау, 29 случаев - на Тенгизском месторождении.