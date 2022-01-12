РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Число ревакцинированных от COVID-19 назвали в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Более 11 тысяч жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в области ревакцинацией охвачено 11 123 человека. Общее число лиц, подлежащих ревакцинации, составляет 50 тысяч.

    В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе продолжается информационно-разъяснительная работа о важности вакцинации и ревакцинации. Как пояснили в пресс-службе управления здравоохранения, бустерный компонент вакцины от коронавирусной инфекции можно получить в любом из прививочных пунктов региона. Как сообщалось ранее, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 139 человек. Из них 110 случаев подтверждено в городе Атырау, 29 случаев - на Тенгизском месторождении.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Сегодня, 12:38
    Мать первоклассника заявила об изнасиловании ребенка в школе в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!