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Число разводов снизилось в Актюбинской области

16 Января 2023, 20:38
Число разводов снизилось в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в январе-ноябре 2022 года численность населения возросла на 10,4 тысячи человек. Вместе с тем, в регионе наблюдается снижение естественного прироста населения, снижение рождаемости, смертности. Снижается также число браков и разводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 1 декабря в регионе проживают чуть более 927 тысяч человек, в том числе в городе 691,5 тысячи человек и 235,6 тысячи - на селе.

Естественный прирост населения Актюбинской области в январе-ноябре 2022 года составил 12,5 тысяч человек, число новорожденных достигло 17,6 тысяи человек.

«По сравнению с январем-ноябрем 2021 г. наблюдается снижение естественного прироста на 7,2%, рождаемости на 15,1%, смертности на 29,6%. Число браков снизилось на 12,4%, число разводов снизилось - на 14,2%», - сообщили в департаменте Бюро нацстатистики.

Общее число прибывших, включая переселение жителей внутри области, составило 28606 человек, общее число выбывших - 30734 человека, за аналогичный период 2021 года прибыли 26448 человек, выбыли 28915 человек.

Из-за пределов республики в январе-ноябре 2022 года в область прибыли 420 человек, а выбыли 1035 человек. Из числа прибывших из-за рубежа - 144 казаха, 118 русских, 30 украинцев. Из числа покинувших область за пределы Казахстана - 77 казахов, 552 русских, 197 украинцев.

В межрегиональной миграции число прибывших увеличилось за отчетный период по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 7,8%, число выбывших увеличилось на 14%. Сальдо миграции составило - 1513 человек.


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