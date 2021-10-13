РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:07, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Число работающих иностранцев снизилось в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области снизилось число работающих иностранцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «Если в прошлом году было выделено 10 567 квот на привлечение иностранной рабочей силы для работы в регионе, то в этом году дано 7 723 разрешения. С начала года решением комиссии по привлечению иностранной рабочей силы было отказано в заявках 558 иностранным гражданам. По данным областного управления координации занятости и социальных программ, в рамках выделенной квоты количество выданных до 1 октября 2021 года разрешений на прием иностранных специалистов составило 6 244. В том числе, по 1 категории – 39, по 2 категории – 956, по 3 категории – 4 192, по 4 категории – 425, по сезонным иностранным работникам – 621, в рамках корпоративного перевода кадров – 11»,- сообщает региональная служба коммуникаций.

    Также известно, что на предприятиях, которые привлекают иностранных рабочих и специалистов, трудятся 91 057 казахстанцев.


    Теги:
    Атырауская область Общество мигранты Трудоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!