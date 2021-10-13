Число работающих иностранцев снизилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области снизилось число работающих иностранцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Если в прошлом году было выделено 10 567 квот на привлечение иностранной рабочей силы для работы в регионе, то в этом году дано 7 723 разрешения. С начала года решением комиссии по привлечению иностранной рабочей силы было отказано в заявках 558 иностранным гражданам. По данным областного управления координации занятости и социальных программ, в рамках выделенной квоты количество выданных до 1 октября 2021 года разрешений на прием иностранных специалистов составило 6 244. В том числе, по 1 категории – 39, по 2 категории – 956, по 3 категории – 4 192, по 4 категории – 425, по сезонным иностранным работникам – 621, в рамках корпоративного перевода кадров – 11»,- сообщает региональная служба коммуникаций.

Также известно, что на предприятиях, которые привлекают иностранных рабочих и специалистов, трудятся 91 057 казахстанцев.