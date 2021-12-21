+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число публикаций по антиэкстремизму в сфере религии увеличилось почти в два раза в РК

21 Декабря 2021 14:36
Поделиться:
Число публикаций по антиэкстремизму в сфере религии увеличилось почти в два раза в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается работа по недопущению распространения радикальной и деструктивной религиозной идеологии в обществе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Новости по теме
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
Оказанный отелями и гостиницами объем услуг в Казахстане увеличился за год на 66% Актау начали украшать к Новому году Коллекционные монеты к юбилею Хаджимукана Мунайтпасова выпустит Нацбанк РК

Во всех регионах страны осуществляют свою деятельность 209 информационно-разъяснительных групп в составе более 2 тысяч лекторов, которые проводят разъяснительную работу. Ключевые направления их деятельности – адресная информационно-разъяснительная работа, реабилитация пострадавших от деструктивной идеологии и контрпропаганда религиозного экстремизма.

За 11 месяцев текущего года по вопросам религии организовано 28 тысяч разноформатных мероприятий, в том числе 7,9 тысяч мероприятий среди молодежи с охватом 952 тысячи человек. Работа проводится с акцентом на группы риска: молодежь, безработные, самозанятые граждане, осужденные и члены их семей и др.

Отдельный блок профилактических мер касается работы в интернет-пространстве. С начала 2021 года в интернет-пространстве выявлено и удалено более 181 тысячи материалов с пропагандой религиозного экстремизма и терроризма, заблокировано 324 противоправных материала. По сравнению с прошлым годом, количество удаленного и заблокированного контента увеличилось более, чем в 8 раз. Отметим, блокировка и удаление экстремистских материалов – это вынужденная, но не главная мера по недопущению радикализации казахстанцев. Работа переориентирована на профилактику религиозного экстремизма, формирование у населения иммунитета к радикальной пропаганде, повышение уровня медиаграмотности и критического мышления граждан, чтобы они могли самостоятельно оградить себя от пагубного влияния идеологии экстремизма.

Особый акцент сделан на разработку профилактического контента в трендовых среди молодежи форматах. В частности, подготовлен комикс для школьников «MEIRMAN», разъясняющий опасность религиозного экстремизма.

Кроме того, для повышения религиоведческой грамотности граждан и противодействия идеологии деструктивных религиозных течений в СМИ, интернет-ресурсах и социальных сетях размещено более 132 тысяч разноформатных публикаций. Отметим, по сравнению с прошлым годом публикаций на антиэкстремистскую тематику в информационном пространстве увеличилось почти в 2 раза.

Министерством будет продолжена организация деятельности по контрпропаганде радикальной идеологии, а также продвижение светских принципов, ценностей межконфессионального согласия.


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Религия   #Интернет   #Безопасность   #Общество   #МИОР  
Поделиться:
Новости по теме
Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
Оказанный отелями и гостиницами объем услуг в Казахстане увеличился за год на 66%
Актау начали украшать к Новому году
Коллекционные монеты к юбилею Хаджимукана Мунайтпасова выпустит Нацбанк РК
Популярное
1 Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
2 Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
3 Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
4 Как провести зимний досуг в Нур-Султане
5 Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
6 Рождённые в День Независимости 117 малышей получили baby-боксы «Сүйінші» в Карагандинской области
Читайте также
Оказанный отелями и гостиницами объем услуг в Казахстане увеличился за год на 66%
Коллекционные монеты к юбилею Хаджимукана Мунайтпасова выпустит Нацбанк РК
Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
Как провести зимний досуг в Нур-Султане
Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
Рождённые в День Независимости 117 малышей получили baby-боксы «Сүйінші» в Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив