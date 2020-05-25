Число пропавших несовершеннолетних уменьшилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 мая, отмечается Международный день пропавших детей. В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, он так и не был найден. Спустя 4 года после этого события Президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. В 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный день пропавших детей.

На портале Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК размещена информация о 53 пропавших детях. Самый старший из них – 1981 года рождения, а самый младший – 2019 года рождения.

Согласно статистическим отчетам комитета, в период январь-апрель 2020 года в Казахстане разыскивалось 88 несовершеннолетних лиц. Из них 19 остались на начало периода, 69 объявлено в розыск за указанные четыре месяца. Из этого количества прекращены розыскные дела по 4 лицам, объявленные в прошлые годы, и 65 дел прекращены из объявленных в этом году. Одно дело прекращено по сроку давности.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2019 года в розыске находились 147 несовершеннолетних казахстанцев, из них 33 оставались на начало периода, 114 были объявлены в розыск в январе-апреле прошлого года. То есть, в целом, по показателю розыска несовершеннолетних лиц отмечается снижение.

По данным ICMEC, каждый год во всем мире пропадают без вести более одного миллиона детей.

На протяжении более 20 лет ICMEC руководит усилиями по обеспечению безопасности детей в мире от похищения, сексуального насилия и эксплуатации. Работа центра распространяется на все континенты, глобальная сеть ICMEC объединяет 30 стран, чтобы помочь им найти пропавших и похищенных детей.

Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей выступил с инициативой «Забота о футболе», в рамках которой более 50 клубов-членов ECA (Ассоциации европейских клубов), в том числе и казахстанская «Астана» вызвались использовать свои социальные сети для привлечения внимания к проблеме пропавших детей во всем мире.

Также, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, ICMEC обращает внимание мирового сообщества на возникающие проблемы для несовершенолетних жертв похищений и эксплуатации.