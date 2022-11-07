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Число проблемных онлайн микрокредитов растет в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
7 Ноября 2022, 14:43
Число проблемных онлайн микрокредитов растет в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем беззалоговых потребительских микрокредитов микрофинансовых организаций (МФО) на 1 сентября 2022 года составил 416 млрд тенге. Об этом говорится в ответе первого заместителя председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлана Абдрахманова на запрос депутатов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Объем беззалоговых потребительских микрокредитов МФО на 1 сентября 2022 года составил 416 млрд тенге, количество заемщиков по беззалоговым потребительским микрокредитам МФО достигло 1 343,6 тыс. человек. В структуре беззалоговых потребительских микрокредитов за 8 месяцев текущего года доля займов с просрочкой свыше 90 дней по данным АО «ГКБ» выросла на18,8% и составила 71,3 млрд тенге, количество проблемных заемщиков составила 434,2 тыс. человек», - сообщил Нурлан Абдрахманов.

При этом, по его данным, значительный рост проблемных беззалоговых потребительских микрокредитов приходится на сегмент онлайн микрокредитования. Так, количество проблемных заемщиков по беззалоговым потребительским онлайн микрокредитам до 50 МРП выросло на 15,8% до 380 тыс. человек, что составляет 88% от общего количества проблемных заемщиков в МФО. Просроченная задолженность по онлайн микрокредитам составила 40 млрд тенге (56%).

«В настоящее время в секторе микрофинансирования осуществляют деятельность 230 МФО, из которых 30 компаний работают в сегменте онлайн микрокредитования», - добавил Нурлан Абдрахманов.


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