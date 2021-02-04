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    16:59, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Число привившихся от коронавируса в мире превысило количество заразившихся

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    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Количество прошедших вакцинацию от нового коронавируса по всему миру впервые превысило число заразившихся, следует из подсчетов ТАСС на основе официальных данных и информации СМИ. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В мире уже привились не менее 105,1 млн человек, тогда как заразились с начала пандемии около 103,9 млн (более 2,2 млн из них умерли).

    Больше всего прививок - 33,7 млн - сделали в США. На втором месте находится Великобритания, где с учетом заморских территорий, Нормандских островов и острова Мэн привились 10,2 млн человек. Третье место занимает Израиль с 5,05 млн вакцинированных.

    По доле привившегося населения на первом месте находится Израиль (56,86%), второе место занимают ОАЭ (38,83%), третье - Сейшельские Острова (36,25%). Десятипроцентный порог перешагнули Великобритания (15,3%), Бахрейн (11,02%) и США (10,3%).

    В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 884 730 случаев заражения, выздоровели 3 340 545 человек, умерли 74 158. Привились от коронавируса не менее 1 млн человек.


    Теги:
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