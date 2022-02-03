Число привитых вакциной Pfizer растёт в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer женщин и подростков растёт в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, всего в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 5 402 человека. Из них: 254 беременные женщины, 2358 кормящих матерей, 2790 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

По информации управздрава, женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия их законных представителей.

Ранее сообщалось, что в инфекционных стационарах региона снижается число пациентов.