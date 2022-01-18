Число привитых вакциной Pfizer назвали в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Число привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer назвали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

«В настоящие время от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer в Атырауской области привито 3 626 беременных кормящих женщин и подростков. Из них 191 беременная женщина, 1789 кормящих матерей, 1646 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия законных представителей»,- проинформировали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Напомним. В области также началась вакцинация Pfizer медицинских работников и людей старше шестидесятилетнего возраста. Как ранее сообщалось, на Тенгизском месторождении резко выросла заболеваемость COVID-19.



