Число привитых вакциной Pfizer назвали в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Число привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer назвали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.
«В настоящие время от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer в Атырауской области привито 3 626 беременных кормящих женщин и подростков. Из них 191 беременная женщина, 1789 кормящих матерей, 1646 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия законных представителей»,- проинформировали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
Напомним. В области также началась вакцинация Pfizer медицинских работников и людей старше шестидесятилетнего возраста. Как ранее сообщалось, на Тенгизском месторождении резко выросла заболеваемость COVID-19.
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