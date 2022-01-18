+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число привитых вакциной Pfizer назвали в Атырауской области

18 Января 2022 13:25
Поделиться:
Число привитых вакциной Pfizer назвали в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Число привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer назвали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

Новости по теме
Манипуляция: Впервые в мире человеку был поставлен официальный диагноз «изменение климата»
Сколько врачей имеется в резерве для борьбы с КВИ, сообщили в Минздраве Какие вакцины от КВИ будут дополнительно закуплены Казахстаном для ревакцинации Более 23 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19 в Казахстане

«В настоящие время от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer в Атырауской области привито 3 626 беременных кормящих женщин и подростков. Из них 191 беременная женщина, 1789 кормящих матерей, 1646 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Женщины прививаются при их согласии, подростки с согласия законных представителей»,- проинформировали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Напомним. В области также началась вакцинация Pfizer медицинских работников и людей старше шестидесятилетнего возраста. Как ранее сообщалось, на Тенгизском месторождении резко выросла заболеваемость COVID-19.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Манипуляция: Впервые в мире человеку был поставлен официальный диагноз «изменение климата»
Сколько врачей имеется в резерве для борьбы с КВИ, сообщили в Минздраве
Какие вакцины от КВИ будут дополнительно закуплены Казахстаном для ревакцинации
Более 23 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19 в Казахстане
Популярное
1 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
2 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
3 Сколько квартир пострадало в ходе беспорядков в Алматы
4 Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали
5 Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
6 Резервист назначен акимом района в Костанайской области
Читайте также
Столица попала в список аутсайдеров по ревакцинации населения
В каких регионах Казахстана самый низкий уровень вакцинации населения от КВИ
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Сколько квартир пострадало в ходе беспорядков в Алматы
Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали
Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
Резервист назначен акимом района в Костанайской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив