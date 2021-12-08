Новости
Число привитых Pfizer беременных и подростков назвали в Атырау
8 Декабря 2021 04:12
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Число привитых вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции беременных и кормящих женщин и подростков назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины В Атырау спасли спрыгнувшую с моста в Урал беременную женщину Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана
Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в регионе привито 870 человек. Из них 42 беременные женщины, 436 кормящих матерей, 392 подростка в возрасте от 12 до 18 лет.
«Вакцинация беременных и кормящих матерей проводится при их добровольном согласии. Подростки получают вакцину при согласии их родителей»,- подчеркнули в управлении здравоохранения Атырауской области.
Как ранее сообщалось, 870 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Число тяжело болеющих COVID-19 пациентов не уменьшается в Атырау
- ВОЗ: Вакцины против COVID-19 уже спасли около 470 тысяч жизней в Европе
- В Талдыкоргане наблюдается спад заболеваемости COVID-19 - главный санврач города
- Подростки Талдыкоргана начали получать второй компонент вакцины Pfizer
- Ученики 67 классов ушли на карантин из-за КВИ в Акмолинской области
- В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн