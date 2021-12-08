Число привитых Pfizer беременных и подростков назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Число привитых вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции беременных и кормящих женщин и подростков назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в регионе привито 870 человек. Из них 42 беременные женщины, 436 кормящих матерей, 392 подростка в возрасте от 12 до 18 лет.

«Вакцинация беременных и кормящих матерей проводится при их добровольном согласии. Подростки получают вакцину при согласии их родителей»,- подчеркнули в управлении здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщалось, 870 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19.