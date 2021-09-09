РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:10, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Число привитых от КВИ превысило 205 тысяч человек в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за день получили прививки 1 659 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 659 местных жителей.

    Среди привившихся: 15 медиков, 44 педагога, 30 студентов, четыре сотрудника правоохранительных органов, 28 госслужащих, 141 человек с хроническими заболеваниями, 1 397 местных жителей.

    Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 205 163 человека. Вторым компонентом вакцин привито 152 762 местных жителя.

    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области число пациентов в стационарах сократилось вдвое.




    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!