23:10, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6
Число привитых от КВИ превысило 205 тысяч человек в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за день получили прививки 1 659 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 659 местных жителей.
Среди привившихся: 15 медиков, 44 педагога, 30 студентов, четыре сотрудника правоохранительных органов, 28 госслужащих, 141 человек с хроническими заболеваниями, 1 397 местных жителей.
Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 205 163 человека. Вторым компонентом вакцин привито 152 762 местных жителя.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
Как ранее сообщалось, в Атырауской области число пациентов в стационарах сократилось вдвое.