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    13:55, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Число привитых  от COVID-19 превысило 87 тысяч в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, число привитых превысило 87 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» получили 2183 человек. Среди привившихся по контингенту 139 медиков, 144 педагога, 45 студентов, 20 сотрудников закрытых учреждений, 14 сотрудников правоохранительных органов, 23 госслужащих, 100 человек с хроническими заболеваниями, 1710 местных жителей.

    Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVac» и «Hayat-Vax» вакцинирован 87 551 человек. II компонентом вакцин привит 48 971 местный житель.
    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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