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Число привитых от COVID-19 достигло 180 тысяч в Атырауской области

24 Августа 2021 11:24
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Число привитых от COVID-19 достигло 180 тысяч в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 2 302 жителя Атырауской области привились от Covid-19 за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 2 302 местных жителя.

Среди привившихся: 31 медик, 121 педагог, 107 студентов, шесть сотрудников закрытых учреждений, девять сотрудников правоохранительных органов, 29 госслужащих, 215 человек с хроническими заболеваниями, 1784 местных жителя.

Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 180 764 человека. Вторым компонентом вакцин привито 130 303 местных жителя.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, 98 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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