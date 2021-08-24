Число привитых от COVID-19 достигло 180 тысяч в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 2 302 жителя Атырауской области привились от Covid-19 за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 2 302 местных жителя.

Среди привившихся: 31 медик, 121 педагог, 107 студентов, шесть сотрудников закрытых учреждений, девять сотрудников правоохранительных органов, 29 госслужащих, 215 человек с хроническими заболеваниями, 1784 местных жителя.



Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 180 764 человека. Вторым компонентом вакцин привито 130 303 местных жителя.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.



Как ранее сообщалось, 98 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.