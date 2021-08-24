Число привитых от COVID-19 достигло 180 тысяч в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 2 302 жителя Атырауской области привились от Covid-19 за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 2 302 местных жителя.
Среди привившихся: 31 медик, 121 педагог, 107 студентов, шесть сотрудников закрытых учреждений, девять сотрудников правоохранительных органов, 29 госслужащих, 215 человек с хроническими заболеваниями, 1784 местных жителя.
Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 180 764 человека. Вторым компонентом вакцин привито 130 303 местных жителя.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
Как ранее сообщалось, 98 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.
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