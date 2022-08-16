Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Число прибывших в Казахстан увеличилось на 58,6%
16 Августа 2022 11:39

Число прибывших в Казахстан увеличилось на 58,6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие 2022 года в Казахстан прибыли более 7,2 тыс. человек, из них из стран СНГ – более 6 тыс., передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-июне 2022 года, по сравнению с январем-июнем 2021 года, число прибывших в Казахстан увеличилось на 58,6%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 13%. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доли прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 84,5% и 83% соответственно», - сообщается в публикации Бюро национальной статистики РК по показателям социально-экономического развития за июль 2022 года.

По данным Бюро, выбыло из Казахстана более 12 тыс. человек, из них в страны СНГ – более 10 тыс. человек.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 1,4%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны: в Нур-Султане (15,7 тыс. человек), Алматы (17,7 тыс. человек) и Шымкенте (1,9 тыс. человек).


Читайте также
Цены на первичное жилье выросли в Казахстане на 19,6% за год
Председателю правления КазМунайГаза и вице-министру энергетики объявили выговор
Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
Трудоспособное население ФРГ сократится на 3 млн к 2035 году
Начинающие предприниматели Павлодара вернули в бюджет 32,5 млн тенге
Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции
Новые схемы производства и реализации сахара предложил разработать Серик Жумангарин
Кайрат Мырзахметов назначен зампредседателя Комитета госимущества и приватизации
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив