Число прибывших в Казахстан иностранных туристов выросло на 21,8%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число иностранных туристов, прибывших в Казахстан, в январе-июне 2018 года составило 4,2 млн человек, что на 21,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Как отмечается в исследовании, в I полугодии этого года туристические потоки, как в страну, так и из страны, заметно увеличились. В частности, число выездных туристов выросло год к году на 7,1%, до 5 миллионов человек, въездных - сразу на 21,8%, до 4,2 миллиона человек. Кроме того, развивается и внутренний туризм - число туристов увеличилось на 7%, до 2,4 миллиона человек.

Гостиницы, отели, кемпинги и прочие места размещения обслужили за первое полугодие 2,3 миллиона посетителей, что на 4,8% больше, чем годом ранее. В то же время объем их услуг, напротив, сократился год к году на 0,1%.

По итогам полугодия в Казахстане количество отелей и гостиниц, готовых принять гостей, достигло 3,2 тысячи, что на 10,8% больше, чем год назад. При этом количество мест в них увеличилось на 8,1%, до 160 тысяч.