22 Мая 2022 17:06

Число претендентов на знак «Алтын белгі» выросло на 40% в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Торжественное вручение аттестатов состоится 16-17 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«В этом году в Атырауской области 5 999 учащихся заканчивают 11 класс. 4 789 выпускников подали заявку на сдачу единого национального тестирования. Из них 244 школьника претендуют на нагрудный знак «Алтын белгі», 243 – на аттестат с отличием. По сравнению с прошлым годом число претендентов на «Алтын белгі» выросло на 40%», – рассказала исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Айнагуль Дюсекенова.

В этом году итоговые экзамены для обучающихся в 9 классе учеников пройдут в период с 28 мая по 6 июня, а для учащихся 11 классов – с 27 мая по 10 июня. Торжественное вручение аттестатов состоится 16-17 июня.

Ранее сообщалось, что в этом году школу заканчивают более 170 тыс. выпускников.

Алтын белгі — нагрудный знак, вручаемый отличнику учебы в казахстанской системе образования. Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года. Выпускник должен иметь годовые оценки «5» начиная с 5 по 11 классы и подтвердить право получения знака, пройдя государственные экзамены в школе за курс среднего образования на оценки «отлично».

Учащиеся, награжденные знаком «Алтын белгi», при равном балле на ЕНТ с другими абитуриентами, имеют преимущественное право на получение государственных образовательных грантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.