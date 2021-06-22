Число преступлений в отношении несовершеннолетних увеличилось в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области снижен уровень подростковой преступности, но вместе с тем, увеличилось число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом в ходе совещания в областном акимате сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Негмет Исмагулов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Департаментом полиции совместно с местными исполнительными органами, органами образования, здравоохранения и неправительственным сектором проводится работа, направленная на обеспечение защиты прав несовершеннолетних и недопущение с их стороны преступлений. В этом году в рамках правового всеобуча во всех организациях образования были проведены лекционные занятия по разъяснению требований уголовного и административного законодательства несовершеннолетним, правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения.

«В результате проводимой профилактической работы в области, уровень подростковой преступности за 5 месяцев снижен на 47% (с 51 до 27) и остается контролируемым. Убийств, грабежей и хулиганств, а также преступлений, в общеобразовательных заведениях несовершеннолетними не допущено. Однако на 78,4%увеличилось число преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних (с 37 до 66), все преступления раскрыты»,- проинформировал акима области Н. Исмагулов.

Как оказалось, рост преступлений данной категории был допущен в Костанае, Рудном, Аркалыке, Лисаковске, а также в ряде районов области.

Рост преступлений, по информации Н. Исмагулова, допущен из-за увеличения количества дорожно-транспортных происшествий на 200% и преступлений против их половой неприкосновенности на 153%.

«Следует отметить, что из 38 фактов, в 16 случаях несовершеннолетние вступали в интимную связь с «партнером» по обоюдному согласию. После проведения полной доследственной проверки все 16 уголовных дел будут прекращены и сняты с учета. В 20 случаях (или 52,6 %) преступления совершены из близкого окружения ребенка. Так, отчимами совершено 12 преступлений, родственниками и малознакомыми по 3, соседями - 1», - сообщил Н. Исмагулов.

Также, по информации полиции, отцы, совершившие преступления в отношении несовершеннолетних, не состояли на учёте по категории «педофил».

«Два преступления совершены неустановленными лицами, с использованием социальных сетей. В двадцати семи случаях насилию подверглись несовершеннолетние, проживающие в благополучных семьях, в одиннадцати случаях - в неблагополучных семьях. Местом совершения преступления в 21 случае являлось место жительство ребенка, в 16 случаях - съемное жилье. Одно преступление совершено в автомашине», - добавил он.

Полицейскими был проведён анализ причин их совершения и выделены основные три. Это преступные намерения родственных лиц, недостаточный контроль со стороны родителей или лиц их заменяющих, а также отсутствие половой культуры и неправильное понимание информации, поступающей из средств массовой информации, раннее половое созревание подростков.

В полиции также отмечают, что более половины этих преступлений выявлено стражами порядка. Своевременное вмешательство заинтересованных служб и государственных органов, по словам Н. Исмагулова, позволяют принять меры по недопущению совершения более тяжких их видов, а в иных случаях и сохранить жизнь ребенку.

«Все родители данных несовершеннолетних привлечены к административной ответственности. В первый раз предусмотрено «предупреждение», а при повторе – штраф в 7 МРП. На комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 83 материала в отношении неблагополучных родителей, 32 родителя лишено родительских прав. За девиантное поведение несовершеннолетних в суды направлено – 11 материалов, рассмотрено и удовлетворено пять», - отметил Н. Исмагулов.

Сегодня, по информации замначальника областного департамента полиции, в рамках реформирования ОВД пересмотрен формат работы сотрудников местной полицейской службы.

Так, введено девятнадцать единиц сотрудников группы по защите от насилия (всего 21), которые будут оказывать помощь жертвам бытового и сексуального насилия. Для расследования преступлений, где жертвами являются женщины и дети, назначены следователи из числа женского пола.

Вместе с тем, при поддержке местных исполнительных органов в местах массового пребывания граждан установлены баннеры, с указанием контактных телефонов дежурных частей каждого отдела полиции, «Экстренной службы» по вопросам семейно-бытового насилия.