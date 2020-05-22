Число преступлений в отношении детей выросло в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области создали рабочие группы для профилактики преступлений в отношении детей и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории области зарегистрировано 13 преступлений, совершённых несовершеннолетними. По итогам четырёх месяцев по области зарегистрирован рост преступлений в отношении несовершеннолетних на 31,3 процента (с 41 до 54), в том числе и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 45,5 процента (с 22 до 32)», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в регионе рассказали в департаменте полиции на онлайн-конференции. С ситуацией ознакомил участников конференции первый заместитель начальника ДП Павлодарской области полковник Жаскайрат Каиров.

Он отметил, что в виду возрастных особенностей потерпевшие скрывают факты преступления в их отношении от родителей и других взрослых.

«В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и в отношении них в области созданы рабочие группы из числа представителей государственных органов и общественности, - добавили в департаменте. - К административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей привлечено 736 родителей и 28 субъектов предпринимательства, а также за реализацию несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции 36 владельцев торговых точек».

Правонарушения совершаются и самими несовершеннолетними, подчеркнул Ж. Кайратов. Например, в 2020 году 129 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности. С начала 2020 года поставлено на учёт в полиции 335 неблагополучных семей, с которыми полиция ведёт профилактическую работу.

Антон Гагарин.