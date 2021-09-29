Число преступлений сексуального характера в отношении детей выросло в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число преступлений сексуального характера в отношении детей и подростков выросло в этом году в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области, по данным ювенальной полиции за 8 месяцев 2021 года в Атырауской области зарегистрировано 80 преступлений в отношении подростков, что на 70,2% больше такого периода прошлого года.

Среди зарегистрированных преступлений основная часть относится к посяганиям на половую неприкосновенность несовершеннолетних .

Зарегистрировано более десяти преступлений по статье 120 УК РК «Изнасилование», десять по статье 121 «Насильственные действия сексуального характера», 21 по статье 122 УК РК «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и восемь по статье 124 «Развращение малолетних».

Как пояснили в пресс-службе ДП региона, практически во всех случаях участники преступлений против детей и подростков были с ними хорошо знакомы.