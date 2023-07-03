Число преступлений против детей выросло в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 83 изнасилования и 11 убийств несовершеннолетних было зарегистрировано в Казахстане за январь–май текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Больше всего правонарушений в отношении детей зарегистрировано в Туркестанской области (100 правонарушений), следом идут город Алматы (89 случаев) и Алматинская область (86 случаев).

Меньше всего правонарушений отмечено в Улытауской (15 случаев), Северо-Казахстанской (26 случаев) и Павлодарской (33 случая) областях.

Наибольший рост количества правонарушений в отношении детей зафиксирован в Мангистауской области (сразу на 67,6% за год, до 57 случаев), а наибольшее сокращение — в Павлодарской области (на 29,8%).