Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле выросло до 56

БАРНАУЛ. КАЗИНФОРМ - Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Boeing, у которого загорелась стойка шасси в аэропорту Барнаула, выросло до 56 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек, одна пассажирка находится в больнице», - сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ. Остальные пассажиры осмотрены и отпущены домой.

Ранее сообщалось о 49 пострадавших.Всего на борту самолета авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского города Камрань в Барнаул, было 344 человека: 334 пассажира и десять членов экипажа.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, в среду в 21:21 (17:21 мск) в аэропорту Барнаула произошла жесткая посадка самолета из-за возгорания стойки шасси. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Барнаульская транспортная прокуратура и Следственный комитет РФ проводят проверку.