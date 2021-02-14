Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло более 100 человек

ТОКИО. KYODO NEWS - КАЗИНФОРМ - Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в субботу в Японии, достигло более 100 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo News.

Вчера к северо-востоку от японской префектуры Фукусима в Тихом океане произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 7,3 балла.

Японские сейсмологи считают, что землетрясение было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал местных жителей не покидать свои дома, не выходить без особой надобности на улицу и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения. По словам премьера, подземные толчки не привели к разрушениям и большому числу пострадавших. Сведений о погибших пока не получено.

Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако подчеркнуло, что опасности разрушений в его результате не ожидается. В то же время по общественному телевидению страны местных жителей призывают не приближаться к береговой линии.