Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 93 человек

24 Ноября 2022, 13:30

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Численность пострадавших при землетрясении в турецком Дюздже возросла до 93 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа ранее говорил о 68 пострадавших. На сегодняшний день их число возросло до 93 человек. 14 из них находятся на стационарном лечении под наблюдением врачей.

По словам министра, большинство пострадавших являются жителями Дюздже. Люди получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших от подземных толчков в Дюздже 37 человек, в Стамбуле - 2, в Болу - 14, в Зонгулдаке - 10, в Сакарье - 26 и в Бурсе - 4.

Согласно обновленным данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения в регионе произошло 212 афтершоков, самый сильный из которых был 4,3 балла.

Ранее сообщалось, что в Турции 23 ноября в 04:08 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился на северо-западе страны в Дюздже одноименной провинции.

Фото: apa.az