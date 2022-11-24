Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 93 человек

24 Ноября 2022, 13:30
Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 93 человек

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Численность пострадавших при землетрясении в турецком Дюздже возросла до 93 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа ранее говорил о 68 пострадавших. На сегодняшний день их число возросло до 93 человек. 14 из них находятся на стационарном лечении под наблюдением врачей.

По словам министра, большинство пострадавших являются жителями Дюздже. Люди получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших от подземных толчков в Дюздже 37 человек, в Стамбуле - 2, в Болу - 14, в Зонгулдаке - 10, в Сакарье - 26 и в Бурсе - 4.

Согласно обновленным данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения в регионе произошло 212 афтершоков, самый сильный из которых был 4,3 балла.

Ранее сообщалось, что в Турции 23 ноября в 04:08 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился на северо-западе страны в Дюздже одноименной провинции.

Фото: apa.az
Теги:
Новости по теме
26 смертей из-за лихорадки денге зарегистрировали в Судане
Великобритания может отменить ограничения на жидкости в ручной клади
Международную лунную исследовательскую станцию построит Китай к 2028 году
Читайте также
26 смертей из-за лихорадки денге зарегистрировали в Судане
Великобритания может отменить ограничения на жидкости в ручной клади
Джо Байден в День благодарения обсудит с семьей планы на переизбрание
Китай зафиксировал рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Бывшего вице-президента США допросят по делу захвата Капитолия
Международную лунную исследовательскую станцию построит Китай к 2028 году
Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении референдума о независимости
Два взрыва произошло на въезде в Иерусалим
Новости партнеров
Популярное
1 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
2 Завод ТОО «Казфосфат» в Жамбылской области работает в штатном режиме
3 «Барыс» примет казанский «Ак Барс» в Астане
4 Качество жизни неразрывно связано с уровнем защиты прав потребителей – МТИ РК
5 Использовать норму Закона КазССР для защиты прав потребителей предлагает Минторговли РК

Лента новостей