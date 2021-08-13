+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 19 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20

13 Августа 2021 23:38
Поделиться:
Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20

ВОРОНЕЖ. ТАСС. КАЗИНФОРМ - Число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже выросло до 20 человек, из них трое пациентов по-прежнему остаются в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
До 18 увеличилось число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже
Взрыв в автобусе в Воронеже: 16 пострадавших, одна женщина скончалась Взрыв произошел в маршрутке в России, пострадали 14 человек На Камчатке упал вертолет с туристами

Об этом журналистам в пятницу сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно», - сообщили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что в течение сегодняшнего дня в БСМП №1 обратились еще трое пострадавших, при этом одного пациента, доставленного ранее в медучреждение, выписали.

ТАСС также сообщает, что следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже.

Об этом агентству сообщили в правоохранительных органах.

«На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено», - сказал источник.

Он добавил, что на данный момент предварительно установлено, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.



Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Россия  
Поделиться:
Новости по теме
До 18 увеличилось число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже
Взрыв в автобусе в Воронеже: 16 пострадавших, одна женщина скончалась
Взрыв произошел в маршрутке в России, пострадали 14 человек
На Камчатке упал вертолет с туристами
Популярное
1 По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
2 Акимат Нур-Султана выделит средства для помощи пострадавшим на Семипалатинском полигоне
3 Семейное торжество с полусотней гостей остановили в Атырау
4 ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов
5 Взрыв в автобусе в Воронеже: 16 пострадавших, одна женщина скончалась
6 12-летний ребенок скончался на улице в Актау
Читайте также
Лже-террориста задержали полицейские Тараза
ДТП в Актюбинской области: один человек скончался, двое госпитализированы
По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
Акимат Нур-Султана выделит средства для помощи пострадавшим на Семипалатинском полигоне
Семейное торжество с полусотней гостей остановили в Атырау
ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов
Взрыв в автобусе в Воронеже: 16 пострадавших, одна женщина скончалась
12-летний ребенок скончался на улице в Актау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив