Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20
ВОРОНЕЖ. ТАСС. КАЗИНФОРМ - Число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже выросло до 20 человек, из них трое пациентов по-прежнему остаются в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Об этом журналистам в пятницу сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно», - сообщили в департаменте.
В ведомстве уточнили, что в течение сегодняшнего дня в БСМП №1 обратились еще трое пострадавших, при этом одного пациента, доставленного ранее в медучреждение, выписали.
ТАСС также сообщает, что следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже.
Об этом агентству сообщили в правоохранительных органах.
«На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено», - сказал источник.
Он добавил, что на данный момент предварительно установлено, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.
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