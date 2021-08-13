Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20

ВОРОНЕЖ. ТАСС. КАЗИНФОРМ - Число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже выросло до 20 человек, из них трое пациентов по-прежнему остаются в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом журналистам в пятницу сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно», - сообщили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что в течение сегодняшнего дня в БСМП №1 обратились еще трое пострадавших, при этом одного пациента, доставленного ранее в медучреждение, выписали.

ТАСС также сообщает, что следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже.

Об этом агентству сообщили в правоохранительных органах.

«На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено», - сказал источник.

Он добавил, что на данный момент предварительно установлено, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.



