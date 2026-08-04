Число пострадавших от укусов животных выросло в Костанае

В Костанае с начала года 667 человек обратились к врачам после укусов животных. Это на 64 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления санитарно-эпидемиологического контроля, за шесть месяцев текущего года в лечебно-профилактические организации города годом ранее за аналогичный период медицинская помощь потребовалась 603 жителям.

Всем пострадавшим был назначен курс профилактической вакцинации против бешенства. Однако три человека отказались от прививок, а 12 пациентов самовольно прекратили курс антирабической вакцинации, несмотря на рекомендации медиков.

В ВКО больше 500 жителей пострадали от укусов животных с начала года.