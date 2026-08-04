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    Число пострадавших от укусов животных выросло в Костанае

    В Костанае с начала года 667 человек обратились к врачам после укусов животных. Это на 64 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Число пострадавших от укусов животных выросло в Костанае
    Фото: freepik.com

    По данным управления санитарно-эпидемиологического контроля, за шесть месяцев текущего года в лечебно-профилактические организации города годом ранее за аналогичный период медицинская помощь потребовалась 603 жителям.

    Всем пострадавшим был назначен курс профилактической вакцинации против бешенства. Однако три человека отказались от прививок, а 12 пациентов самовольно прекратили курс антирабической вакцинации, несмотря на рекомендации медиков.

    В ВКО больше 500 жителей пострадали от укусов животных с начала года.

    Костанайская область Собаки Животные Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор