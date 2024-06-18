Число посадочных мест на авиалиниях увеличили в Кокшетау

На период летнего отдыха из-за увеличившегося количества пассажиров с 17 июня по 31 августа авиакомпания SCAT увеличит количество посадочных мест на рейсах в Актау и Шымкент. Об этом сообщили в пресс-службе управления туризма Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Теперь рейсы будут выполняться на Boeing-735, предоставляющем 125 посадочных мест, вместо предыдущих 50 мест. Полеты запланированы на понедельник и четверг, что обеспечит удобство и доступность для пассажиров, - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, увеличение количества рейсов и посадочных мест будет способствовать развитию внутреннего туризма. Это должно привлечь большое количество отдыхающих со всех регионов страны в Акмолинскую область.