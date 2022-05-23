23 Мая 2022 15:09

Число получивших ожоги детей увеличилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За четыре месяца этого года в Атырауской области различные ожоги получили 185 детей. Шестерых из них спасти не удалось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Атырауской областной детской больницы, в последнее время растет и общее количество ожогов среди детей, и число смертельных случаев.

По итогам четырех месяцев 2021 года ожоги получили 137 человек. При этом не было ни одного факта смерти. За январь-апрель этого года зарегистрировано уже 185 случаев ожогов, из них 163 термических, 20 – химических и два случая электроожогов. За четыре месяца 2022 года от ожогов умерло шестеро детей.

«Ожоги стали для детей настоящей катастрофой. Идет наплыв детей с травмами такого рода, основная причина которых – невнимательность со стороны родителей. Зачастую дети вообще оказываются без присмотра старших. Процесс реабилитации очень долгий. Если ребенку повезет выкарабкаться, то шрамы останутся на всю жизнь. В каких-то случаях нужно будет делать пластические операции», - говорит заместитель директора Атырауской областной детской больницы Орындык Сиплова.