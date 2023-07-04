Число получателей жилищной помощи увеличат в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Получателей жилищной помощи в Павлодаре станет больше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Изменить порядок и размер выдачи жилищной помощи предложила на сессии городского маслихата руководитель отдела координации и занятости Гульбарам Белялова.

«Мы предлагаем снизить долю предельно допустимых расходов малообеспеченным семьям к совокупному доходу с 7% до 5%, – пояснила Гульбарам Белялова. – В 2023 году на назначение жилищной помощи выделили 16,7 миллиона тенге. При расчете 7% на 1 июля помощь получили 435 семей на 9,4 миллиона тенге. При расчете 5% до конца 2023 года помощь получат уже 750 семей примерно на 23 миллиона тенге».

К примеру, если пенсия жителя Павлодара – около 80 тысяч тенге, то при старых семи процентах он не мог рассчитывать на жилищную помощь, особенно летом. При пяти процентах количество получателей удвоится.

Депутаты единогласно поддержали предложение.

Напомним, жилищная помощь – выплата из местного бюджета, предоставляемая малообеспеченным семьям на оплату расходов на содержание жилья, коммунальных услуг.