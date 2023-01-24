Число получателей АСП снизилось на 21,3% в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Реализацию государственных программ и проектов в социальной сфере региона обсудили в акимате Жамбылской области в ходе заседания коллегии под председательством первого заместителя акима области Нуржана Календерова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году адресной социальной помощью планировалось охватить 47 584 человека, на эти цели выделено 3,8 млрд тенге, - проинформировал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Еркин Келесов. - На 1 января 2023 года адресная социальная помощь выплачена 48 298 жителям, это 9 219 семей. По сравнению с 2021 годом количество получателей АСП снизилось на 12 851 человека или на 21,3%».

Как сообщалось, с 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. Благодаря проекту, в селах сокращается число получателей адресной социальной помощи, непродуктивно самозанятых и безработных. Зато растет число зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей - пилотный проект дает людям возможность самостоятельно зарабатывать, повышать свои доходы. Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Спикер отметил, что право на адресную социальную помощь имеют лица, среднедушевой доход которых не превышает черты бедности. Размер черты бедности по Республике Казахстан определяется центральным исполнительным органом на основе величины прожиточного минимума, в среднем на душу населения, в процентном выражении в зависимости от экономических возможностей государства. Черта бедности по областям, городам республиканского значения, столице исчисляется местными исполнительными органами ежеквартально.

«Гарантированным социальным пакетом в нашей области охвачено 12 284 ребенка в возрасте от года до шести лет, проживающих в семьях получателей АСП. К активным мерам занятости привлечено 10 136 трудоспособных граждан из числа получателей АСП», - отметил спикер.

Помимо этого, по итогам 2022 года в Жамбылской области на 95,7% выполнена работа по выполнению индивидуальных программ реабилитации граждан с ограниченными возможностями на портале социальных услуг. На портале зарегистрировано 23 565 обращений, удовлетворено 22 548 обращений. По стране Жамбылская область занимает второе место по этому показателю, подчеркнул Еркин Келесов.

В завершение обсуждения заместитель акима области Нуржан Календеров подчеркнул, что руководство области уделяет особое внимание социальным вопросам. Он дал ряд конкретных поручений, связанных с повышением ответственности сотрудников указанных ведомств для налаживания реализации государственных программ и проектов, систематизации работы, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Фото: gov.kz



