Число пользователей проекта «Ashyq» увеличилось до 2 млн - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Масштабирование проекта «Ashyq» идет по всей стране, число участников проекта превысило 8 тыс. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Масштабирование проекта «Ashyq» идет по всей стране. Число участников проекта превысило 8 тыс. и увеличилось за 2 недели на 2 тыс. Число пользователей за 2 недели увеличилось с 1,4 млн. до 2 млн», - уточнил Алексей Цой.

Вместе с тем, как отметил глава минздрава, с момента внедрения Ашык выявлено 3 556 с положительным результатом ПЦР теста и 3 012 контактных лиц.

«Данная статистика показывает, что, к сожалению, некоторые граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для окружающих», - добавил Алексей Цой.