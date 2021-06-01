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    10:01, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Число пользователей проекта «Ashyq» увеличилось до 2 млн - Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Масштабирование проекта «Ashyq» идет по всей стране, число участников проекта превысило 8 тыс. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Масштабирование проекта «Ashyq» идет по всей стране. Число участников проекта превысило 8 тыс. и увеличилось за 2 недели на 2 тыс. Число пользователей за 2 недели увеличилось с 1,4 млн. до 2 млн», - уточнил Алексей Цой.

    Вместе с тем, как отметил глава минздрава, с момента внедрения Ашык выявлено 3 556 с положительным результатом ПЦР теста и 3 012 контактных лиц.

    «Данная статистика показывает, что, к сожалению, некоторые граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для окружающих», - добавил Алексей Цой.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Общество Минздрав РК
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