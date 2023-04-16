Число погибших в вооруженных столкновениях в Судане увеличилось до 56

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ – ТАСС - Число погибших в результате столкновений в Судане возросло до 56. Пострадали 595 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в воскресенье комитет врачей страны, только в Хартуме погибли 17 человек, 302 пострадали.

Ранее медики сообщали о 25 погибших и 183 получивших ранения.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и командующим спецназом Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) - его заместителем в совете. Утром 15 апреля начались столкновения между двумя этими структурами возле военной базы в Мерове и в Хартуме.

Между тем, Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь

«Члены Совета Безопасности призвали стороны немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и вернуться к диалогу для разрешения нынешнего кризиса в Судане», - говорится в распространенном в субботу заявлении Совета Безопасности ООН.

Помимо этого, члены Совбеза ООН подчеркнули важность доступа гуманитарной помощи в регион, а также подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Судана.