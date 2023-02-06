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Число погибших в Турции достигло 912 человек

6 Февраля 2023, 16:21
Число погибших в Турции достигло 912 человек

АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В результате землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибли 912 человек, 5 385 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

В результате землетрясения магнитудой 7,4 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш погибли 912 человек, 5 385 получили ранения. Об этом сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, сегодняшнее землетрясение стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тысячи человек. Еще около 100 тысяч были ранены. Также от землетрясения пострадали несколько провинций Сирии - Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара получила предложения от 45 стран по оказанию помощи после землетрясения.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами из-за сильного землетрясения на юго-востоке страны.


Фото: aa.com.tr


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